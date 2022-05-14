İşte af bekleyen öğrenci sayısı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını ve temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını ifade etti.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA
İHA'da yer alan habere göre açıklamanın ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclis'indir. Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclis'ten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclis'teki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.
"BİLGİMİZİ, TECRÜBEMİZİ PAYLAŞIRIZ"
Netice itibariyle Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar” dedi.
4 MİLYON 242 BİN 316 ÖĞRENCİ AF BEKLİYOR
Açıklamaların ardından YÖK tarafından, öğrenci affını bekleyebilecek kişilerin sayısı açıklandı. Bu çerçevede; disiplin cezası, Açıköğretim Sistemi’nde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşullarını sağlamayan öğrencinin programdan ilişiğinin kesilmesi, yatay geçiş, geçici kayıt (lise diploması olmayanlar) ile kayıtlananların belirtilen tarihe kadar diplomalarını getirememesi, denklik lisans tamamlaması sona eren gibi durumlarda yer alan toplam 4 milyon 242 bin 316 öğrenci affı bekleyebilecek.
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