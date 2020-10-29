İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

Valiliğin Twitter hesabından yarınki hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

İletide, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; yarın sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.