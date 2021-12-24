Son günlerde ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik ve dolar ile euro kurundaki dalgalanmanın etkisiyle genel tüketim ürünlerine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısından İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam yapılması kararı çıktı. Alınan karara göre İstanbul'da taksilerde indi bindi ücretleri, km başına ücret, minibüslerde ve dolmuşlar yolculuk ücretleri artacak. İşte İstanbullular tarafından ilgiyle takip edilen İstanbul ulaşım zammı ve İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu sorusunun cevabı...