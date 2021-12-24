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Son dakika: İstanbul taksi, dolmuş, minibüs ücretlerine zam: Taksi km ücreti

İstanbul taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri nedir? Taksi indi bindi ve km ücreti ne kadar?

İstanbul'da ulaşım araçlarına zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında alınan karara göre taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri artacak. İstanbul taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri nedir? Taksi indi bindi ve km ücreti ne kadar?

24.12.2021 - 16:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son günlerde ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik ve dolar ile euro kurundaki dalgalanmanın etkisiyle genel tüketim ürünlerine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısından İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam yapılması kararı çıktı. Alınan karara göre İstanbul'da taksilerde indi bindi ücretleri, km başına ücret, minibüslerde ve dolmuşlar yolculuk ücretleri artacak. İşte İstanbullular tarafından ilgiyle takip edilen İstanbul ulaşım zammı ve İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu sorusunun cevabı... 

  • İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM!

    İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

  • TAKSİ TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

    Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.

    İstanbul'da taksilerde km başı ücret son zamma kadar olacak henüz netleşmedi. 

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