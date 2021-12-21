İstanbul karla buluştu!

AA

Yağış, aralıklarla, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Fatih, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz taraflarında gözlendi.

SIFIRIN ALTINDA 4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da, bazı kesimlerde sulu kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı her zamanki gibi en çok çocukları sevindirirken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı.

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