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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...