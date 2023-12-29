Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik kilitlendi: Yılbaşı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71 - Son dakika haberler

        İstanbul'da yılbaşı trafiği!

        Yılbaşı öncesi İstanbul'da trafik felç oldu. İBB Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 71 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Megakent İstanbul'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.

        Yılbaşında 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler ile haftanın son iş günü mesai çıkışı yaşanan trafiğin bir araya gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle ana arterler kırmızıya büründü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #istanbul trafik
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Habertürk Anasayfa