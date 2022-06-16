İstanbul'da yaşandı! Scooby Doo'nun mimarı eşine şiddet uyguladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tarafların evli oldukları ve bir yıl önce şüpheli koca Namkook Lee'nin işi nedeniyle Güney Kore'den Türkiye'ye taşındıkları belirtildi.
DHA'nın haberine göre taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve 26 Mayıs 2022'de evde oturdukları sırada Namkook Lee'nin eşinin göğsüne üç kez yumruk vurarak yaraladığı anlatıldı.
Ertesi gün de bu defa dışarıda birlikte oturdukları sırada tekrar eşiyle tekrar tartışan şüpheli Namkook Lee'nin eşinin ağzına vurduğu, daha sonra karnına yumruk attığı belirtildi. Birlikte gittikleri evde şüpheli Namkook Lee'nin eşinin yüzüne ve vücudunun her yerini yumruklamaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin eşini saatlerce dövdüğü, dövme sırasında da "Seni öldüreceğim" diyerek küfür, hakaret ve tehditte bulunduğu anlatıldı.
ÜÇ SUÇTAN HAPSİ İSTENDİ
Olay nedeniyle Jae Young Lee'nin alınan raporlarında, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin "Hayati tehlike meydana getirecek şekilde kasten yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl 10 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. 28 Mayıs'ta tutuklanan şüpheli Namkook Lee, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
"KENDİMİ KAYBETTİM, KARIMI SEVİYORUM"
Olay nedeniyle tutuklanan Profesör Namkook Lee'nin savcılığa verdiği ifadesinde, eşiyle 43 yıldır evli olduklarını, bir yıl önce teklif üzerine eşiyle özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak Türkiye'ye geldiğini, burada okulda bazı sorunlar yaşadığını, eşinin de kendisi yüzünden İstanbul'a geldiğini, mutsuz ve depresyonda olduğu için "Senin yüzünden buraya geldim" diyerek kendisiyle tartıştığını, hatta bir iki kez kendini camdan atmaya kalktığını belirtti. Olay günü de eşinin kendisi yüzünden buraya geldiğini söylemesi üzerine sinirlenerek kendini kaybettiğini söyleyen şüpheli Lee, "Karımı seviyorum, kendimi kaybettim" diyerek Türkiye'den ayrılmak istediğini belirtti.
"ŞİKAYETÇİYİM"
Mağdur Jae Young Lee ise eşinin darp olayının yaşandığı güne kadar aralarında bir sorun olmadığını belirterek "Sebebini anlayamadım. Birden bana kaba davranmaya başladı. Yumruklar atması üzerine Karaköy Polis Merkezi'ne şikayetçi oldum. Ancak 29 Mayıs'ta yurtdışına gideceğimiz için şikayetten vazgeçtim. Eve gitmekten korktuğum için dışarıda kaldım. 27 Mayıs günü evin önünde durup ondan pasaportumu istedim. Aşağı inip tişörtünü yırttı. Elindeki ruj ile yüzünü boyamaya ve yerdeki suları eliyle ağzına doldurmaya başladı. Sonra su birikintisinin içine oturdu. Birden kalkıp Galata'ya doğru koşmaya başladı" dedi. Eve dönünce eşinin kendisini defalarca yumrukladığını belirten Jae Young Lee, bir fırsatını bulunca kaçarak polise sığındığını ifade ederek "Şikayetçiyim, ülkeme dönmek istiyorum" dedi.
SCOOBY DOO'NUN MİMARI
Animasyon uzmanı olan Lee, Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarları olarak tanınıyor.
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