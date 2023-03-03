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Üsküdar'da taksiyle kaçan kadını durdurmak için dehşet saçtı!

İstanbul'da dehşete düşüren anlar meydana geldi. Üsküdar'da iddiaya göre hırsızlık yaptığı kadını durdurmak isteyen bir kişi, aracıyla şüphelinin bindiği taksiye çarptı

Giriş: 03.03.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Üsküdar'da hırsızlık iddiasında dehşet saçtı
İstanbul'da yaşandı! Hırsızlık iddiasında dehşet saçtı
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DHA

Üsküdar'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kadını durdurmak isteyen sürücü, kadının kaçmak için bindiği taksiye çarptı.

DHA'nın haberine göre korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Üsküdar'da gece saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre aracına binen kadının cep telefonunu alarak kaçtığını gören sürücü peşine takıldı.

Olay sırasında kadın bir taksiye binerken sürücü taksiyi durdurmak için hızla çarptı.

Kadın taksiden inerken olay yerine polis çağrıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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