İstanbul'da yaşandı! Hırsızlık iddiasında dehşet saçtı

Üsküdar'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kadını durdurmak isteyen sürücü, kadının kaçmak için bindiği taksiye çarptı.

Olay sırasında kadın bir taksiye binerken sürücü taksiyi durdurmak için hızla çarptı.

Kadın taksiden inerken olay yerine polis çağrıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.