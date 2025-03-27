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        Haberler Gündem İstanbul'da tutuklu sayısı 198'e çıktı

        İstanbul'da tutuklu sayısı 198'e çıktı

        İstanbul'da 19 Mart'tan bu yana gerçekleşen protesto gösterilerinde 575 şüphelinin gözaltına alındığı, 198 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Dün 143 adrese yapılan baskında, 106 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 09:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:20
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        İstanbul'da tutuklu sayısı 198'e çıktı
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        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik geçen hafta başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmasının ardından yaşanan protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısının 575 olduğu öğrenildi.

        Şüphelilerden 198'inin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. İstanbul'da dün 143 adrese yapılan baskında 106 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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