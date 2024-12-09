İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.

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AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.

*Haberin görselleri DHA'ya aittir.