İstanbul Gaziosmanpaşa'da bu sabah saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Caddesi'nde temizlik işçilerine yönelik bir saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathane önünde kahvaltı yapan temizlik işçileriyle yoldan geçen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİRİ AĞIR, İKİ İŞÇİ YARALANDI

DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi yanında bulunan silahla temizlik işçilerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.