İstanbul'da soyguncu dehşeti! Havaya ateş açtılar

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kuyumcunun önüne park eden otomobilden inen yüzü maskeli 4 maskeli kişiden, 2'si çevrede gözcülük yaparken, ellerinde otomatik silah bulunan diğer ikisi içeri girdi.
DHA'nın haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerden biri iş yeri sahibi ile o sırada alışveriş yapan bir kadın müşteriye silah doğrulturken, diğeri silahın dipçiğiyle tezgahın camlarını kırmaya başladı.
1 MİLYON TL'LİK ALTIN ÇALDILAR
Tezgah ve vitrindeki, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan ziynet eşyasını alan soyguncular geldikleri otomobile binerek kaçtı. Soyguncuların kaçarken, kendilerine müdahale edilmemesi için havaya bir el ateş ettiği öğrenildi.
Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Kuyumcuyu soyarak kayıplara karışan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çevre esnafı, yaklaşık 16 yıl önce de, başkası tarafından işletilen aynı yerdeki kuyumcunun soyulduğunu söyledi.
DEHŞETİ ANLATTILAR
Kuyumcunun esnaf komşusu Mustafa Şekerlisoy, çevrede gözcülük yapan soyguncuların kafasına silah dayadıklarını belirterek, "Kuyumcuyu soydular. Komşum oluyor, çay vermek için dışarı çıkmıştım. İçeriye girecektim, kafama silah tuttular. 'Dayı çekil' dediler. Ben de geri dönmek mecburiyetinde kaldım. Kuyumcunun büyük zararı var, canına bir şey olmadı ona şükretmek lazım" dedi.
Soyguncuların kuyumcuya girdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, soyguncuların kuyumcuya girdikleri, bu sırada iş yeri önünde mendil satan bir kadının uzaklaştığı görülüyor. Soygunu fark etmeyen esnaf komşu, kuyumcuya yöneldiği sırada soyguncular tarafından durdurularak geri yollanıyor. Yaklaşık 2 dakika içeride kalan soyguncular daha sonra koşarak içeriden çıkıyor. Soyguncuların otomobille uzaklaşmasının ardından çevre esnafı kuyumcuya yardıma koşuyor.
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