Ümmet Salih de Arnavutköy'de büyüdüğünü ve çocukluğundan beri sıcak havalarda Boğaz'da yüzdüğünü dile getirerek, "Biz burada, bu sularda büyüdük. Sabah işim olmazsa erkenden 07.00-07.30'da geliyorum. Su tam serinletecek kıvamda. Ne çok sıcak ne çok soğuk." dedi.