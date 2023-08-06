İstanbul'da sıcak ve nemden bunalanlar sahillere akın etti
İstanbul'da hafta sonu etkili olan yüksek sıcaklıklarla birlikte nem vatandaşları bunalttı. Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar soluğu deniz kenarları ve parklarda aldı
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İstanbul'da etkili olan sıcak havada bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da parklarda gölgelik alanları tercih etti.
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
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Tatil gününü fırsat bilen bazı aileler, parklarda gölgelik alanları doldururken bazı vatandaşlar da denize girerek serinlemeye çalıştı.
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Beşiktaş Akıntıburnu'nda denize giren Serdar Elik, AA muhabirine, "Su harikulade. Şu anda biraz soğuk. İki, üç kez girdikten sonra üşüyebiliyorsunuz. Süper bir pazar günü." dedi.
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Sabah erken saatlerde kalabalık başlamadan İstanbul Boğazı'nda yüzmeye geldiklerini anlatan Elik, "Klima var ama klimadan nefret ediyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz." diye konuştu.
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İstanbul Boğazı'nda yüzen vatandaşlardan Sudan Çal da serinlemek için girdikleri Akıntıburnu'nda suyun çok serin olduğunu anlattı.
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Ümmet Salih de Arnavutköy'de büyüdüğünü ve çocukluğundan beri sıcak havalarda Boğaz'da yüzdüğünü dile getirerek, "Biz burada, bu sularda büyüdük. Sabah işim olmazsa erkenden 07.00-07.30'da geliyorum. Su tam serinletecek kıvamda. Ne çok sıcak ne çok soğuk." dedi.
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Salih, Boğaz'daki akıntıdan dolayı burada yüzeceklerin dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, zaman zaman boğulmaların meydana geldiğini kaydetti.
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