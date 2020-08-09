HABERTURK.COM / DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.

DHA'nın haberine göre kazada 26 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...