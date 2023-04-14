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Metroda dumanlar yükseldi, acil durum anonsları yapıldı

İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı metro hattında panik yaşandı. Olayda bir metro vagonunun altından dumanlar yükselince acil durum anonsları yapıldı. Yolcular tahliye edilirken ekipler kısa sürede yükselen dumana müdahale etti

Giriş: 14.04.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da metroda panik! Acil durum anonsu yapıldı
İstanbul'da metroda panik! Acil durum anonsu yapıldı
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DHA

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

DHA'nın haberine göre Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi.

Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.

Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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