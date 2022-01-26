İstanbul'da korkunç olay! Annesini katletti!

DHA

İstanbul Sultanbeyli'deki, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde bir evde bu sabah insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

ANNESİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Orhan Oruçgüney isimli kişi, annesi Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

BIÇAKLA ANNESİNİN BOYNUNU KESTİ

Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

İHA'da yer alan habere göre de zanlının babasının olay anında evde olmadığı ve daha önce şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi.