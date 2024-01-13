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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul'da kar hafif kar yağışı! Bolu'da en soğuk gece

        İstanbul'da kar hafif kar yağışı! Bolu'da en soğuk gece

        İstanbul'da sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olurken, gece saatlerinde en düşük sıcaklık -18,3 derece ile Bolu'da ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:10
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        Bolu'da rekor soğuk!
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        İstanbul'daki bazı ilçelerde hafif kar yağışı gerçekleşti.

        Hava sıcaklığının düştüğü megakentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan hafif kar yağışı, bugün de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla devam etti.

        Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da görülen yağışla, park etmiş araçlar ve yol kenarları beyaza büründü.

        Kar yağışı, ana yollarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

        EN SOĞUK -18,3 İLE BOLU'DA ÖLÇÜLDÜ

        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

        Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.

        Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

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