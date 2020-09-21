Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.
Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı.
Alınan bu kararın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.
OKUL SERVİSLERİ DE YOLLARDA
Okulların bugün yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte, okul servisleri de yollara çıktı. Servislerin yollara çıkmasıyla İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı.
Saat 08.20 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde her iki köprüde de yoğunluk gözlenirken, Avrupa Yakası'nda da E-5 trafiğinde yoğunluk hakim. Diğer yandan Basın Ekspress yolu ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde de yoğun trafik var.
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