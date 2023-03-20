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Nişantaşı'nda mücevher hırsızlığı kamerada!

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı yaşanan olayda, bir işyerine gelen hırsızlar 8 milyon TL değerinde mücevher çaldı. Soygun anları ise saniye saniye görüntülendi

Giriş: 20.03.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da hırsızlar 8 milyon TL'lik mücevher çaldı! - Haberler
İstanbul'da hırsızlar 8 milyon TL'lik mücevher çaldı!
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DHA

Şişli'de 4 şüpheli, mücevher satan bir mağazadan 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevher çaldı.

DHA'da yer alan habere göre hırsızlık iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Nişantaşı'nda 17 Mart Cuma günü 04.00 sıralarında, motosikletle bir mücevher mağazasına gelen kask ve kapüşonlu 4 şüpheli, iş yerinin camını levyeyle kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si içeri girerek tezgahta ve vitrindeki kolye, yüzük, küpeleri ellerindeki çuvallara doldurdu.

KISA SÜREDE MAĞAZAYI BOŞALTTILAR

Kısa sürede mağazadaki tüm mücevherleri çalan şüpheliler, geldikleri motosikletlerle kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah mağazaya gelen iş yeri sahibi dükkanının soyulduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Polis, yaklaşık 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevheri çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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