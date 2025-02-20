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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı

        İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ mensubu Abdulmalik A. yakalandı. Özbekistan uyruklu teröristin saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:23
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        Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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        İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü adına Yahudi okullarına ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olan Özbekistan uyruklu Abdulmalik A., gözaltına alındı. Abdulmalik A.'nın örgütün Asya koluna mensup olduğu ve ülkeye yasal yollarla giriş yaptığı öğrenildi.

        İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Asya koluna mensup olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu terörist Abdulmalik A.'nın, sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderileceğine dair bilgi aldı. Ekipler söz konusu bilginin ardından örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerinin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına ulaştı. Böylelikle kodlu yazışmaları ve şifreli diyalogları deşifre eden polis ekipleri, Abdulmalik A.'yı anbean izledi. TEM ve istihbarat ekiplerince izlenen Abdulmalik A.'nın, kısa bir süre önce 'yasal' yoldan ülkeye giriş yaptı.

        İstanbul'a gelen Abdulmalik A.'nın 'terör faaliyetleriyle ilgili suç kaydının bulunmadığı' ve o nedenle bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye giriş yapabildiği öğrenildi. Örgütün önemli bir ismi tarafından saldırı talimatı verilerek Türkiye'ye gönderilen Abdulmalik A.'nın Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı sinagog ile Yahudi okullarına terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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