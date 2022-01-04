4 Ocak Salı günü en çok merak edilen konuların başında elektrik kesintileri geliyor. Özellikle büyük şehirlerde Covid-19 salgınının etkisiyle pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi ve pek çok üniversitenin online eğitime geçiş kararı alması elektrik kesintisi duyurularının daha çok araştırmasına neden olmuştu.

İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar, 4 Ocak Salı günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri ve İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ne sorusunun cevabı... 4 Ocak BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...