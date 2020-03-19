İHA

İstanbul Ümraniye'deki Yamanevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir kişi, saplantılı şekilde aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada saldırgan silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı.

YOLDAN GEÇEN DE VURULDU

İHA'daki habere göre kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra silahı kendi kafasına doğrultup ateş ederek kendisini ağır yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KENDİ KAFASINA DA ATEŞ ETTİ"

Olayı gören bir vatandaş, “Sabah 4-5 el silah sesi duyduk. Ben cama çıktım, kadın yerde yatıyordu, bağırıyordu. Adam bir el daha ateş etti, ardından kendi kafasına doğru ateş etti. Sonra polisi, ambulansı aradık 3 yaralı vardı” dedi.