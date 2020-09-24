Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 16:34 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 EYLÜL 2020

2020.09.24 21:06:40 40.8187 28.1722 14.4 -.- 3.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.24 20:09:50 37.9960 34.0820 3.1 -.- 3.2 3.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.24 19:34:21 38.3783 39.1540 5.0 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.24 18:47:11 38.5842 38.0682 3.3 -.- 1.2 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.24 18:21:31 38.0038 26.9920 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.24 18:15:08 38.9775 32.8177 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.09.24 17:49:23 41.1360 28.9693 0.0 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2020.09.24 17:27:08 39.8855 28.8373 0.0 -.- 1.9 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel

2020.09.24 17:26:00 39.7153 43.0460 8.7 -.- 2.6 -.- AGRI İlksel

2020.09.24 17:24:01 40.7643 33.2295 11.6 -.- 1.8 -.- DAGOREN-KURSUNLU (CANKIRI) İlksel

2020.09.24 16:55:05 38.3563 39.1572 5.0 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.24 16:38:31 40.8115 28.1335 12.3 -.- 4.3 4.2 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2020.09.24 16:38:31)

2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20)

2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel