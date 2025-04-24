İstanbul'da bir artçı deprem daha
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen verilere göre, 17.52'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 24.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:34
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.52'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
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