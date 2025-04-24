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        Haberler Gündem İstanbul'da bir artçı deprem daha

        İstanbul'da bir artçı deprem daha

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen verilere göre, 17.52'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:34
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        İstanbul'da bir artçı deprem daha
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        AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Saat 17.52'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

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