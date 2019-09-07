07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sultanbeyli'de boşanma husumetiyle nedeniyle iki arasında sokak ortasında yaşanan çatışmada Özcan Bingöl öldü. Olayla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi arıyor.
DHA'nın haberine göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir otomobilin içindekilerle sokaktakiler arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu Özcan B.(35),Cihan B.(27),Abdulbaki K.(26),Zahir K.(36) ve Fesih T.(49) yaralandı. Yaralılardan Özcan Bingöl kaldırdığı hastanede 6 Eylül'e hayatını kaybetti.
KOVALAMACA ANLARI KAMERADA
Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayının bazı anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ellerinde silah bulunan kişilerin bir sokağın başına koşarak beyaz renkli bir otomobile doğru ateş ettikleri görüldü. Otomobili yaya olarak kovalayan bu kişilerin bir süre sonra ellerindeki silahla geri dönerek kameranın önünden geçtikleri görüldü.
BOŞANMAYLA BİTEN EVLİLİK HUSUMETİ
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayının boşanmayla biten bir evlilik sonucu oluşan husumet yüzünden yaşandığı ortaya çıkarıldı. Boşanmanın ardından ayrılan kadının başka biriyle yaşamaya başlanması üzerine son aylarda bu iki aile arasında kavgalar yaşanmaya başladığı öğrenildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olaya karışan Osman K.'yı aynı gün gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda il dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheli Kocaeli'nde 3 gün sonra bir diğer şüphelide İstanbul'da gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgularında cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan 3 kişiyi daha aramaya devam ediyor.
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