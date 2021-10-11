İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 11 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

11 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kısıklı Mah,Küplüce Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.