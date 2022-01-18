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Son dakika haberler... İstanbul'da kar yağışı bekleniyor! Valilikten önemli açıklama

Tüm yurtta etkisini hissettiren yağışlı havaların ardından İstanbul'da da kar yağışının beklendiği açıklandı. İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Öte yandan megakentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya da başladı

18.01.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
KAR GELDİ! Son dakika haberleri: Valilik saat verdi! İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? - İstanbul Hava Durumu
İstanbul'a kar geliyor! Valilikten önemli açıklama
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AA

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

ÇARŞAMBA ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya da başladı. Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, sahil ve diğer bölgelerde karla karışık yağmur görüldü.

Kar yağışının başladığı yerlerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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