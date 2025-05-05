İsrail Yemen'e saldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Husiler'e yönelik tehdidinin ardından İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, onlarca savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıdan önce İsrail’in ABD’yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Kanal 12 televizyonunun güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı kaydedildi.

Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi.

Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonrasında füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarıldı.

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İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.

Devlet televizyonu KAN, havalimanının saldırı nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Husiler, saldırının "başarılı" olduğunu duyurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yönelik uyguladığı soykırımdan dolayı Filistin halkına destek ve yaşadığı haksızlığa karşı bir duruş olarak saldırının düzenlendiğini ifade etti.

Ben Gurion Havalimanı'na saldırının hipersonik balistik füzeyle yapıldığını aktaran Seri, İsrail ve ABD savunma sistemlerinin bunu düşürmeye güç yetiremediğini dile getirdi.

*Haberin görseli Yemen basını tarafından paylaşılmıştır