İsrail Refah'ta kara saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah bölgesine yönelik kara saldırısı başlattığını duyurdu.

Saldırının odağında ise mülteci kampının da bulunduğu Şabura yer alıyor.

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İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki hareketliliğini artırırken, merkezde ve kuzeyde de saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu, saldırılarda altyapının da hedef alındığını bildirdi.

BEYT LAHİYA'YA SALDIRILAR ARTTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine yoğun bir hava saldırısı başlattı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Beyt Lahiya'da çok sayıda noktayı bombaladı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de yoğun bir şekilde saldırılar düzenledi.

Henüz saldırılarda ölen veya yaralanan bildirilmedi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

SELAHADDİN CADDESİ KAPATILMIŞTI

İsrail Ordusu, geçtiğimiz günlerde bozulan ateşkesin ardından Gazze'ye sınırlı bir kara harekâtı başlatıldığını duyurmuştu.

Harekât ile Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasında bir güvenlik bölgesi ve kısmi tampon bölge oluşturulduğu ve Netzarim Koridoru'ndaki kontrolün genişletildiği duyuruldu.

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İsrail ordusu ayrıca, Golani Tugayı'nın Gazze'nin güneyine konuşlandırılmasına karar verildiğini belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan sahildeki Selahaddin Caddesi'ni kapatmasını ateşkes ve esir takası anlaşmasına "tam bir darbe" şeklinde niteledi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesi'ni kapatmasına değindi.