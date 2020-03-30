İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte yaşanan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 812 olduğu belirtilirken, toplam can kaybı sayısı ise 7340'a yükseldi.

Açıklamada, ülkede tespit edilen vaka sayısının 78 bin 797'den 85 bin 195'e yükseldiği ifade edildi.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757ye yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 41 bin 495'e ulaştığı ifade edildi.

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