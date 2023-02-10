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İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

Deprem felaketinde yangın çıkan İskenderun Limanı ile ilgili Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yangının söndürüldüğünün belirtildiği açıklamada limanda denizcilik faaliyetlerinin başladığı vurgulandı

Giriş: 10.02.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İskenderun Limanı'nda denizcilik faaliyetleri başladı
İskenderun Limanı'nda denizcilik faaliyetleri başladı
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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Limanın rehabilitasyonuna süratle başlanacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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