İş yerini basıp çalışanlara saldırdılar!

DHA

Korkunç olay, dün 16.00 sıralarında bir rezidanstaki iş yerinde yaşandı. Mısır uyruklu iş adamı Muaz Baltacı'ya ait iş yerine gelen 5 kişi, buradaki çalışanlarla tartışmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre kadın çalışanları dışarı çıkaran saldırganlar, iş yerinin odalarında oturan 2 erkek çalışanı da darbetti.

Çalışanları da dışarı attıktan sonra 5 kişi, "Buradan gideceksiniz" diyerek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Bir çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, saldırganları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Çalışanlar ise kendilerini darbedip, işyerine zorla giren 5 kişiden şikayetçi oldu. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. Bu arada saldırganların işyerine zorla girdiği, çalışanlardan birini darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı kişilerin, daha önce de işyerine gelip tehditler savurduğu anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

YENİ MAL SAHİBİNİN YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

İş adamı Muaz Baltacı, saldırganların kira kontratı nedeni ile sorun yaşadıkları yeni mal sahipleri Murat Yeşilyurt tarafından tutulduğunu iddia etti. Baltacı, 8 yıl daha sürecek olan kontratları yerine 25 bin dolarlık yeni kontrat teklifini fazla buldukları için Yeşilyurt tarafından tehditler aldığı ve ırkçı söylemlere maruz kaldığını öne sürdü.

"KADINLARI BAĞIRARAK DIŞARI ATIYORLAR"

Baltacı, "Tanımadığımız 5 kişi, ofisimize geldi. Kapıyı zorla açarak içeri girdiler. Çalışanlarımızı, yatırımcılarımı ve arkadaşlarımızı darp ediyorlar. Silah ve tabanca göstererek herkesi darp ediyorlar. Kadınları bağırarak dışarı atıyorlar. İçerideki 2 erkek çalışanı darp ettiler. Bunlardan biri ise yeni ameliyat olmuştu" dedi.

"BU ÜLKEDEN GİDENE KADAR DEVAM EDECEĞİM DEDİ"

Mal sahibinin kendisi ile tartışırken "Sen bu ülkeden gidene kadar devam edeceğim" dediğini söyleyen Baltacı, "Bu kişileri zaten tanımıyoruz. Mal sahibimiz ile sorunumuz var. Biz, onların kiracısıyız. Bunlar bize mail yolu ile 25 bin dolarlık, yeni kira kontratını imzalamamızı istedikleri bir teklif attılar. Biz tabi ki bu fiyatı kabul etmedik. Kabul etmeyince, bizi çıkarmak için tehditler başladı. Beni arattırıyorlar, takip ediyorlar. Ofise sürekli aynı kişiler veya farklı kişiler gelerek tacizde bulunuyor. Zaten bana direkt, 'Seni bıktıracağım, sen bu ofisten çıkana kadar değil bu ülkeden gidene kadar yapacağım' dedi" şeklinde konuştu.

"BÖYLE İNSANLAR NASIL BURAYA GİREBİLİYOR"

Ayrıca rezidans güvenliğinin zayıflığından da yakınan işadamı, "Buraya aidat ödüyoruz. Böyle insanlar nasıl buraya girebiliyor? 31'inci kata diye gelip, bizim katımıza çıkıyorlar. Bu nasıl olabiliyor? 31'inci katta da Murat Yeşilyurt'un ofisi var. Güvenlik amiri olay olurken buradaydı. O adamlar bizi döverken, onlarla tokalaştılar" dedi.

Öte yandan Yeşilyurt ve Baltacı arasındaki tahliye davasının devam ettiği öğrenildi. Yeşilyurt'un ise daha önce Baltacı'nın ofisine gelip, tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.