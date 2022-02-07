İş insanına 'banka yetkilisi' tuzağı!

DHA

İstanbul Sarıyer ilçesinde banka yetkilisi gibi telefonla aradıkları iş insanını dolandıran 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Sarıyer'de polise başvuran H.A.Ö. (37) polise başvurarak kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla aranarak dolandırıldığını söyleyip şikâyetçi oldu. Müşteki H.A.Ö., "Hesaplarımda bir karışıklık olduğunu düzeltmek için paramı gönderdikleri hesap numarasına havale yapmamı istediler. Onlara inandım. Sonra ortadan kayboldular" dedi.

POLİS BANKAYLA İRTABATA GEÇİP, BLOKE KOYDURDU

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis banka yetkilileri ile irtibata geçerek havale edilen paranın 101 bin 800 lirasına bloke koydurdu. Paranın geri kalanın ise başka bir hesaba gönderildiği ve Fatih'te bir ATM'den çekildiği belirlendi.

ATM GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Bu gelişme üzerine ATM güvenlik kamera görüntülerini inceleyen yetkililer şüphelilerden birinin görüntüsüne ulaştı. Daha sonra genişletilen operasyonda şüpheliler Mehmet Ö.K.(45), Cenk M.(37), Şevket U.A.(20), M.F.G(22) Aziz D.(51), Adem A.(40) gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının takip anları polis kamerasına, bir kafeteryada gerçekleşen operasyon anları ise güvenlik kameralara görüntülerine yansıdı.

BENZER SUÇLARDAN DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı Şüphelilerden daha önceden de benzer suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ö.K, Cenk M., Şevket U.A., Aziz D., Adem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli M.F.G. ise serbest bırakıldı.