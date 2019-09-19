Son dakika... İrem 22 yaşındaydı! Her şey bir anda oldu! - Haberler

Giresun'da, önceki gün akşam saatlerinde Keşap ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi. 4'üncü kattaki balkonda dengesini kaybeden 22 yaşındaki İrem Özdemir, bir anda beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Özdemir, çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.