Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

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Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Öte yandan, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, saldırının yaşandığı konsolosluk binasına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ertürkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun" dileklerini bildirdiklerini ifade ederek, Irak Devleti'nin yanında olduklarını dile getirdi.

"SORUMLULAR ADALET KARŞISINA ÇIKARILACAK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır" dedi.

Sözcü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.