AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

GÜNEYDEKİ KENTLERDE DE EYLEM VAR

AA'daki habere göre Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericiler hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattı.

PAZARTESİNE KADAR CEVAP BEKLİYORLAR

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulunmuştu.

GÖSTERİLER ŞİDDETLENEBİLİR

Teknokrat hükümeti kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve gösterilerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan göstericiler, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.