İnşaatta ağır ihmal!

İHA

Samsun'da, üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı. Kum çuvalının şahsın üzerine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaatın 4. katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı. 4. Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü.

Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.