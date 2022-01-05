İndirim uygulanmadı! İğrenç olay!

Antalya'da, geçen yıl ağustos ayında Kepez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olay tarihinde 7 yaşında olan B.C., kuzeni K.Ö.´ye, babasının kendisini taciz ettiğini söyledi. K.Ö., kuzeninin anlattıklarını B.C.'nin annesine anlattı.
ANNE POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
DHA'da yer alan son dakika haberine göre bunun üzerine M.C. kızından, babasının yaptıklarını anlatmasını istedi. Küçük kız, kuzenine anlattıklarını annesine de aktardı. M.C., polise giderek eşi Ömer C.'den şikayetçi oldu.
"İKİ KEZ TACİZDE BULUNDU"
Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'nda beyanına başvurulan B.C., TIR şoförü babasının kendisine iki kez cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Bir defasında annem evde kardeşimi uyuturken, bir defasında da annem hastaneye gittiğinde oldu. Sonra bunun aramızda sır olmasını istedi. Babamın bir daha böyle davranışlar yapmamasını istiyorum" dedi.
"EŞİM, KIZIMI YÖNLENDİRDİ"
Gözaltına alınan Ömer C. ifadesinde, boşanmak isteyen eşinin kızını yönlendirmesi sonucu iftiraya uğradığını söyledi. M.C. ise aile içerisinde boşanma konusunun geçmediğini, istismar tarihine kadar da boşanmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti.
"BİR ŞANS İSTEMEYE YÜZÜM YOK" MESAJI
Olayı öğrendikten sonra eşine boşanma davası açtığını söyleyen M.C., "Ayrıca ben olayı öğrendikten sonra eşim bana telefonla, 'Canım bu konuyu aramızda halledemezsek hepimiz için çok kötü sonuçları olacak. Ben kabahatimin farkındayım. Bu benim de hatırlamak istemediğim kötü bir anıydı. Yüzeysel bir şeydi. Çok konuşmak istemiyorum. Etrafa duyulursa kızın psikolojisi altüst olur. Ben beni geçtim, sizleri düşünüyorum. Yine de sen bilirsin. Atacağın adımları düşünerek at. Sana karşı çok mahcubum. Bir şans istemeye yüzüm yok' şeklinde mesaj attı" dedi. Ömer C., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
İNDİRİMSİZ 18 YIL 9 AY HAPİS
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Görülen davada sanığın özellikle eşine attığı mesajla suçunu ikrar ettiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, Ömer C.'yi kızına karşı 'cinsel istismar' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı. Kararda ayrıca, sanığın eylemlerini zincirleme hareket ederek işlediğine dikkat çekildi.
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