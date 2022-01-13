İnanılmaz görüntü! Köyceğiz sular altında kaldı

Son dakika haber: Köyceğiz sular altında kaldı! Böyle görüntülendi... - En Son Haberler

AA

Aşırı yağış nedeniyle dün Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular Köyceğiz Gölü'nde su seviyesini yükseltti.

AA'da yer alan habere göre, taşkın nedeniyle sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerini su bastı, kordon ve kordona çıkan yollar sular altında kaldı.

1 BUÇUK METRE KADAR YÜKSELDİ

Suyun yükselmesiyle göle dönüşen kordon ve yollar havadan görüntülendi. Belediye ekipleri bölgede su basan bahçe ve bodrum katlarındaki temizlik çalışması yürütüyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan da kordon ile kordona çıkan yollar, Toparlar, Köyceğiz, Kavakarası, Çandır ve Sultaniye mahallelerinde aşırı yağışlardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AA muhabirine, ilçede etkili olan yağışla Köyceğiz Gölü'nün 1,5 metre kadar yükseldiğini söyledi.

KORDON GÖLE DÖNDÜ

Bu nedenle bazı mahallelerde seralar ve birkaç evin tamamen sular altında kaldığını belirten Ceylan, "Köyceğiz kordonu sular altında ve yaklaşık 20 evimize su girdi. Yine Köyceğiz'de mesire alanı, delta plajı, Sultaniye kaplıcaları, Horozlar mahallemiz sular içinde kaldı. Yine narenciye bahçeleri sular içerisinde. Bahçelerde biriken sulardan dolayı çürüme ve dökülme meydana gelecek. Seralar ve narenciyemizin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından incelenip çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kargıcak Deresi'nin 2012 yılında taştığını hatırlatan Ceylan, "Felaketin ardından Tarım ve Orman Bakanlığımız Kargıcak Deresi'ni ıslah etti. Bakanlığımıza bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şayet ıslah edilmemiş olsaydı Köyceğiz'de daha sıkıntılı bir görünüm ortaya çıkacaktı." diye konuştu.

"2-3 GÜN İÇERİSİNDE ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ceylan, suların 2-3 gün içerisinde çekilmesini beklediklerini dile getirdi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ise son günlerde aşırı yağıştan kaynaklı Köyceğiz Gölü'nün taşmasıyla bazı ev, iş yeri ve tarım alanlarında zarar oluştuğunu ifade etti.

Bölgede ön inceleme ve hasar tespit çalışması yaptıklarını anlatan Maslak, mağduriyetleri belirleyerek hızlı bir şekilde çözüm üreteceklerini dile getirdi.

Maslak, devletin tüm kurumlarının Köyceğiz'de vatandaşın yanında olduğunu söyledi.