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        Haberler Gündem İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu

        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu

        Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 14 kişinin suçtan elde ettiği düşünülen mal varlıklarına, tüm kripto varlıklarına, banka hesaplarına ve şirketlerine el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:04
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        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Ekrem İmamoğlu’nun da tutukluları arasında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 kişinin mal varlığına el koyma kararı verdi. El koyma kararının şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen mal varlıklarını kapsadığı belirtildi.

        Karara ilişkin yazıda "Adı geçen şüpheliler suçtan elde ettikleri paraları kendi hesapları ve 1’inci ve 2’inci derece yakınlarının hesaplarında bulundurdukları, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldıkları, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettikleri yönünde tespitler ile şüphelilerin suçtan elde etmiş oldukları mal varlıklarını devir veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın vb. değerli eşyalarını kaçırılmasını önlemek amacıyla şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlıklarına, tüm kripto varlıklarına, banka hesaplarına ve şirketlerine 27/03/2025 günü saat 13:00 itibariyle 5549 Sayılı Kanunun 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında (şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen mal varlıklarına el konulmaması halinde şüphelilerin mal varlıklarını kaçırması söz konusu olacağından) Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen el konulmuştur" denildi.

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        Hakkında karar verilen 14 kişi ve firmalar şöyle:

        Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın,

        BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

        SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

        Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi

        Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi

        3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

        Urbanmedıa Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

        Panoffect Medya Anonim Şirketi

        Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

        MSO Reklam ve Danışmanlık Hizlmetleri Anonim

        Şirketi

        Sim Medya Anonim Şirketi

        Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

        Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

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        #imamoğlu soruşturması
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