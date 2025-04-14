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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret

        İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil tüm şüpheliler yönünden yapılan tutukluluk kararı itirazları, nöbetçi asliye ceza mahkemeleri tarafından reddedildi

        Giriş: 14.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:45
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        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret
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        İBB'ye yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Murat Ongun dahil tüm şüpheliler yönünden yapılan tutukluluğa itirazlar reddedildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gibi isimlerin arasında bulunduğu 99 şüpheli, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alındı.

        TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan gibi bazı şüpheliler avukatları aracılığıyla tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyeye karar verilmesini talep ederek itirazda bulunmuştu.

        REDDEDİLDİ

        Değerlendirmeyi yapan İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mehmet Murat Çalık ve Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu tutukluların itirazlarını reddetti. Şüphelilerin tutukluluk halleri devam edecek.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        #murat ongun
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