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        Haberler Gündem Güncel Son dakika flaş gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik mali suç soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 07.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:47
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        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

        İmamoğlu'nun avukatları, mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olduğu belirtildi.

        Kaçma ve saklanma şüphesinin olmadığı ifade edildi. Avukatları, İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını ve tahliyesini talep etti.

        23 MART'TA TUTUKLANMIŞTI

        19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
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