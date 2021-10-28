İkranur'un ölümünde karar açıklandı!

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkranur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu.
İHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklardan amca S.T. tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'ndan, halası A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
HALAYA TAHLİYE, AMCAYA 11 YIL HAPİS
Korkunç olayda, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için akrabası olan "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ancak, suç işlediğinde yaşının küçüklüğü ve suça sürüklenen çocuk kapsamında dikkate alınarak ceza 11 yıla indirildi. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan yargılanan hala A.Ç. için de 5 yıl üst sınırı üzerinden verilen ceza iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürüldü ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü iddiasıyla 14 yaşındaki amcası ve birlikte cansız bedenini dereye attığı iddiasıyla da halası 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca S.T., olay sonrası ablası A.T. ile birlikte minik kızı dereye attıklarını söylemişti.
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