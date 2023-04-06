Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

İklim uzmanı Prof. Dr. Türkeş, Çeşmede etkili olan doluyu değerlendirdi

İzmir Çeşme'de bu sabah inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Kentte etkili olan dolu yağışında plajlar dahil her yer beyaza büründü. Yaşanan tabloyu değerlendiren iklim uzmanı Prof.Dr.Murat Türkeş, yüzey ısınması kaynaklı bu tür hava olaylarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha çok görüleceğini kaydetti

Giriş: 06.04.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Çeşme'nin beyaz örtüyle kaplanmasına neden olan dolu yağışının "dolu fırtınası" olarak tanımlandığını, yüzey ısınması kaynaklı bu tür hava olaylarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık görülebileceğini belirtti.

  • AA'da yer alan habere göre ilçede sabah saatlerinde yağan ve kar benzeri manzaraların oluşmasına neden olan doluyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Türkeş, dolunun gök gürültülü ve fırtınalı havalarda beklenen bir hava olayı olduğunu ancak Çeşme'deki gibi kuvvetli yağışın normal olmadığını ifade etti.

  • Karaburun yarımadasında batı ve kuzey batıdan soğuk ve nemli, güneyden de sıcak ve nemli hava kütlesinin karşılaştığını bunun şiddetli dolu yağışlarına neden olabildiğini aktaran Türkeş, "Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında." dedi.

  • İklim değişikliğinin etkisiyle yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının sürekli arttığını belirten Türkeş, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Hava sıcaklıkları arttığı için buharlaşma da artıyor. Açık su yüzeylerinden, denizlerden, okyanuslardan, göllerden, barajlardan buharlaşma da artıyor. Atmosfere daha fazla su buharı veriliyor. Hava da ısındığı için daha sıcak hava kütlesi, daha fazla nem tutma kapasitesine sahip olduğu için bu tür gök gürültülü, şimşekli, fırtınalı hava koşullarını yaratacak cephesel sistemler artık daha etkili, şiddetli yağışlara yol açıyor. İklim değişikliğiyle bağlantısı bu. Biz buna hidrolojik döngünün hızlanması adını veriyoruz."

  • "İklim değişikliği koşullarında normalde bu kadar dolu yapmayacak bir hava sistemi Çeşme'de olduğu gibi şiddetli gök gürültülü, fırtınalı hava koşullarına, hortuma, dolu fırtınalarına yol açar. İklim değişikliğiyle birlikte bu tür hava sistemlerinin bugün yaşanan dolu fırtınalarının daha şiddetli ve daha sık olabileceğini bize gösteriyor."

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.