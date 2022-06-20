İki polis memurunu darbedip silahla yaraladılar!

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Olay önceki gece yarısından sonra Niğde’nin Kumluca bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 112 Acil Yardım Hattını arayan bir kişi darbedildiklerini ve silahla yaralandıklarını söyleyerek yardım istedi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, konuşmanın kesilmesi üzerine polis telefon numarasından yola çıkarak 112’nin arandığı telefonun konumunu tespit etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Kısa sürede belirlenen konuma sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içinde olan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polisin yaptığı kimlik sorgulamada ağır yaralı olan M.C.G ile M.U’nun Niğde Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları oldukları belirlendi.

4 ZANLI YAKALANDI

Ağır şekilde darbedilen ve silahla yaralanan iki polis memuru ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca iki polis memurunun da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Niğde polisi çevre yaptığı araştırmada 4 kişinin, yaya olarak Kumluca bölgesinden kaçtığını tespit etti. Şehir güvenlik kameralarını takip eden polis olayı gerçekleştiren Serkan Ç., (38), Yasin B., (21), Selçuk C .,(24), ile İbrahim T., (24) isimli şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı.

Yakalanan 4 kişinin üzerinden yaralı polis memurlarının silahlarının da ele geçirildiği öğrenildi. Niğde Emniyet müdürlüğü tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir