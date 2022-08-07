İki kayınbiraderini vurup, birinin eşini rehin aldı!

İHA

Adana’da iki kayınbiraderini sokak ortasında vuran zanlı birinin eşini de rehin aldıktan sonra polis tarafından 1 saatte ikna edildi. İHA'nın haberine göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İ. (36) isimli bir kişi iki kayınbiraderini sokak ortasında vurup içlerinden birinin eşini de rehin aldı. Rehin aldığı kadını bir dükkana götürüp burada kafasına tüfek dayadı. Bu arada dükkanda bulunan çocuk da korku dolu anlar yaşadı.

KADININ BAŞINA SİLAH DAYADI Daha sonra zanlı çocuğu bıraktı. Kadını ise bırakmayıp rehin aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLEREK TESLİM OLDU İki yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis ise saldırganı ikna etmek için çaba harcadı. Özel harekat polisi ise operasyon için hazır bekletildi. Uzun uğraştan sonra saldırgan ikna edilerek teslim oldu ve kadın kurtarıldı. Bu sırada zanlının akrabaları ve kadının akrabaları arasında ise arbede çıktı. Polis arbedeyi büyümeden önledi.