İETT şoförüne maganda dehşeti!

İHA

Olay, Eyüpsultan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü otobüsün önünü keserek silahla tehdit ettiği sürücüyü aşağı indirdi. Saldırgan daha sonra da İETT sürücüsünü darbetti.

Bir süre sonra ise trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.