İETT otobüsü bariyeri aşıp korkuluklara çarptı!

İETT otobüsü bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.