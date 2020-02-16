16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Askeri muhalifler ve Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yüzlerce rejim gücünü etkisiz hale getirdi.
BİR AYDIR KUVVETLİ ÇATIŞMA VAR
AA'daki habere göre Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
İKİ HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜLER
Çatışmalar ve muhaliflerin düzenledikleri karşı operasyonlar sonucunda rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı. Muhalifler, son bir haftada EsAd rejimine ait biri İdlib'in güneyinde, diğeri de Halep'in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü.
YÜZLERCE REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Diğer yandan, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT),4 çok namlulu roketatar (ÇNRA),2 insansız hava aracı (İHA) ve 2 adet iş makinası imha edildi, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
5 TANKI DA ELE GEÇİRDİLER
Aynı süre zarfında, muhaliflerin 5 tank, 3 ZPT, bir hafif zırhlı uçaksavar Şilka, bir iş makinası ve 106 milimetrelik top ele geçirdiği kaydedildi.
REJİM, RUS HAVA DESTEĞİYLE İLERLİYOR
Son 24 saatte Rusya hava desteğini alan rejim güçleri, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha, Mansura, Acil ve Uveycil köyleriyle Raşidin Şemaliyye ve Buhus İlmiyye bölgelerini ele geçirdi.
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