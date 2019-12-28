SON DAKİKA İDLİB GÖÇ! İdlib'de 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

AA

Rusya, Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermelerine rağmen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışı sürüyor.

"3 GÜNDE 47 BİN SİVİL TÜRKİYE SINIRINA GELDİ"

AA'da yer alan habere göre yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, yaptığı açıklamada, 3 günde yaklaşık 47 bin sivilin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç ettiğini söyledi.

Hallac, "Yerinden edilenleri tespit etme çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gündür hava saldırıları olmuyor ancak göç hala devam ediyor" dedi.

"BİR GÖÇ İHTİMALİ DAHA VAR"

Saldırıların sürmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından endişe ettiklerini belirten Hallac, "Söz konusu bölgeden de göçlerin olması halinde son iki ayda yerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaşacak" diye konuştu.

264 BİN SİVİL EVSİZ KALDI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova'da 23 Aralık'ta yaptığı görüşmelerden sonra hava saldırıları durmuştu. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verilerine göre, İdlib'de kasımdan bu yana Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu.

BİNLERCE AİLE YARDIM BEKLİYOR

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

1300'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

1 MİLYON KİŞİ TÜRKİYE SINIRINDA

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.